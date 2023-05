Mobiliser des communautés scientifiques, donner la possibilité aux chercheurs de se projeter, gagner en lisibilité, etc. Voici quelques-uns des apports des PEPR au paysage de la recherche, selon plusieurs porteurs venus témoigner lors d’une rencontre organisée par le MESR, mercredi 24 mai 2023. Ils évoquent aussi certaines difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment un manque d’anticipation des pouvoirs publics qui engendre parfois de longs délais d’attente. Jean-Philippe Bourgoin (CEA) porteur du PEPR quantique, souligne la nécessité "d’aller plus vite et d’anticiper davantage".