"Nous savons qu’il faut aller encore plus loin et encore plus vite, car malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas encore à la hauteur de l’enjeu [climatique], même si on s’y prépare", reconnaît, le 22 mai 2023, Pierre Hurmic, trois ans après son élection à la mairie de Bordeaux. L’écologiste se dit convaincu que "l’échelle municipale est l’échelon le plus pertinent pour propulser des politiques innovantes", tant en matière d’adaptation que d’atténuation. "Nous souhaitons avancer comme une ville pilote, et si ce modèle qu’on expérimente ici fonctionne, il faut le partager, de façon à inspirer d’autres collectivités", indique Didier Jeanjean, son adjoint en charge de la nature en ville et des quartiers apaisés, avant de présenter, in situ, plusieurs projets illustrant la politique bordelaise, qui "consiste à gérer les espaces publics avec deux visions : la nature en ville, et les mobilités".