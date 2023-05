Auditionnée mercredi 24 mai 2023 par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques dans le cadre d’une étude en cours sur "les implications en matière de recherche et d’innovation technologique de l’objectif de sobriété énergétique", Agnès Pannier-Runacher a dressé un bilan élogieux du premier plan de sobriété lancé en septembre 2022. La ministre de la Transition énergétique a par ailleurs présenté les premières lignes de l’acte II qui sera dévoilé "à la mi-juin". Celui-ci mettra notamment l’accent sur la "sobriété estivale" et l’implication des entreprises.