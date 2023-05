Dans son rapport sur l’application des lois de financements de la sécurité sociale rendu public le 24 mai 2023, la Cour des comptes pointe une forte croissance des financements alloués aux dispositifs participant au fonctionnement des Samu et des SAS (services d’accès aux soins). Ils ont augmenté de 46 % en 2022 par rapport à 2016. Alors que les services d’urgence restent sous tension, la Cour recommande au Ministère de la Santé et de la Prévention de poursuivre et de développer les réformes récemment engagées dans l’organisation des services d’aide médicale d’urgence.