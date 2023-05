Si les recrutements de cadres ont battu un record en 2022, et devraient rester stables en 2023 (lire sur AEF info), les entreprises semblent éprouver de plus en plus de difficultés à trouver des candidats pour répondre à leurs besoins. Face à cette situation, elles redoublent d’efforts en faisant évoluer les process de recrutement, en déployant des politiques de sourcing plus offensives ou encore en assouplissant les critères de sélection, constate l’Apec, dans une étude publiée le 25 mai 2023.