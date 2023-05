La CSL a examiné le 24 mai 2023 les projets de textes relatifs au versement de l’allocation des PFMP mise en œuvre à la rentrée 2023 et qu’AEF info a consultés. Les premiers versements par l’Agence de service et paiement devraient avoir lieu en janvier 2024. Les chefs d’établissement collecteront et conserveront les pièces justificatives (données bancaires, conventions de stage). Le projet d’arrêté fixe les montants et plafonds de l’allocation. Le SNPDEN-Unsa réclame "plus de précisions" pour la rentrée. "Tout a été pensé pour soulager les chefs d’établissement", selon l’IGESR David Hélard.