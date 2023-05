Les secteurs du transport automobile et des véhicules lourds ont présenté, mercredi 24 mai 2023, leur feuille de route de décarbonation. Ces documents, rendus obligatoires par la loi climat et Résilience de 2022, visent à mobiliser les secteurs pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Parmi les leviers évoqués par les acteurs : le passage à la voiture électrique, les biocarburants, le report modal ou encore l’intégration de matériaux recyclés et de l’écoconception dans le processus de fabrication.