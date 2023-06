"Quatre générations d’universités cohabitent au sein de la carte universitaire", avec au sein d’une même génération, des caractéristiques qui les rassemblent en termes de taille, profils d’étudiants, bassin de recrutement. C’est ce que décrit la Cour des comptes dans son rapport "Universités et territoires" publié en février et qui fait l’objet du dernier épisode de notre série sur la catégorisation des universités. La Cour montre que la première génération d’universités est mieux dotée que la 2e, et la 2e mieux que la 3e. Des inégalités qui se sont accentuées sous l’effet des PIA, notamment.