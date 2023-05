La conclusion du conseil de l’Union européenne, adoptée le 23 mai 2023, pour "une publication savante de qualité, transparente, ouverte, digne de confiance et équitable" a reçu l’approbation d’acteurs de l’ESR comme l’ANR, l’EUA, Science Europe, la Coalition S et Liber. Dans une position commune publiée le lendemain, ils soutiennent "le développement d’un écosystème de communication savante public à but non lucratif en collaboration avec des décideurs politiques en Europe et au-delà". Le texte adopté apparaît conforme au projet publié par la présidence suédoise en mars dernier.