L’agglomération et la ville de Poitiers ont renouvelé leur convention avec le FIPHFP le 24 mai 2023. Communauté urbaine et municipalité s’étaient engagées conjointement pour l’insertion et le maintien en emploi de leurs agents en situation de handicap en 2010, année où elles ont mutualisé leurs administrations et leurs politiques RH. Leur partenariat 2023-2025 porte sur un engagement budgétaire de 758 000 euros, financé à 60 % par le FIPHFP. Un objectif de 39 embauches de BOE est fixé, dont six apprentis. Avec la promesse de mieux informer les nouvelles recrues sur l’accompagnement en interne.