Toulouse INP "prend acte", le 24 mai 2023, des votes intervenus en CA de l’établissement, ainsi qu’en conseil d’école de l’Enseeiht en début de semaine, qui "ouvrent le champ des possibles". Pour mémoire, le CA de Toulouse INP avait rejeté la transformation en École centrale, tandis que le conseil d’école de l’Enseeiht s’était lui prononcé en faveur de l’instruction d’un projet visant la création d’une École centrale et d’une école de spécialité. "Cette nouvelle trajectoire fera l’objet de travaux et concertations dans les prochaines semaines et sera proposée au groupe des Écoles Centrale".