Sans surprise, malgré quelques tensions (lire sur AEF info), le binôme composé de Pascal Demurger, directeur général de la Maif, et Julia Faure, fondatrice de la marque de textile Loom, a été élu à la tête du mouvement Impact France. Seuls candidats en lice, ils ont obtenu 86 % des voix. Ils prennent la suite d’Eva Sadoun et Jean Moreau qui restent dans le conseil d’administration du mouvement. Durant la campagne, les deux nouveaux présidents ont mis en avant leur volonté d’ouvrir le mouvement Impact France à de grandes entreprises engagées sur le chemin de la transition à l’image de Doctolib, la SNCF ou encore L’Occitane, ce qui a provoqué le mécontentement et le départ de certains acteurs traditionnels de l’économie sociale et solidaire qui craignent un dévoiement du mouvement. Le nouveau conseil d’administration est composé notamment de Stanislas Niox-Chateau (Doctolib), Jean-Pierre Farandou (SNCF), Frédérique Giavarini (Nature et Découvertes), Philippe Zaouati (Mirova), Muriel Barnéoud (La Poste) ou encore Adrien Geiger (L’Occitane).