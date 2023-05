Voici le sommaire des brèves en énergie du 22 au 25 mai 2023 :Les investissements dans les énergies renouvelables ont bondi de 24 % entre 2021 et 2023Les dix plus grands émetteurs européens sont des centrales à charbon allemandes et polonaisesL’État détiendra 100 % du capital d’EDF le 8 juinLe ministère dévoile la composition des groupes de travail en vue de la programmation énergie-climatCoénove s’inquiète d’un éventuel projet d’interdiction des chaudières au gaz