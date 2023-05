Malgré la sortie de crise sanitaire et la réforme des retraites, la Sécurité sociale continuera d’accumuler les dettes, avertit la Cour des comptes dans un rapport publié ce 24 mai 2023. Après un déficit historique de presque 40 Md€ en 2020, elle devrait réduire ses pertes à 8 Md€ en 2023. Mais dès 2024, le déficit devrait s’aggraver, porté par la dégradation des soldes de la branche vieillesse. La Cour pointe les hypothèses économiques "optimistes" de l’exécutif et des dépenses de santé qui devront progresser moins vite que l’inflation en 2023 et 2024 – ce qui n’est jamais arrivé récemment.