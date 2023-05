À Reims, un dispositif "a permis de libérer la parole", estime le commandant Wilfried Abraham, qui y dirige le service des atteintes aux personnes. À l’occasion de la première édition des rencontres du droit de la victime, organisées à Sciences po Reims, plusieurs intervenants ont échangé sur les dispositifs existants et les pistes d’amélioration pour l’accueil et l’accompagnement des victimes de violences conjugales, notamment au sein des commissariats et gendarmeries. Si le dispositif peut sembler "long" et "rigide", il "fonctionne", juge le commandant.