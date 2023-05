Lors d’une rencontre organisée par le MESR et consacrée aux PEPR, mercredi 24 mai 2023, Sylvie Retailleau a incité les porteurs des programmes à "faire des remontées sur les difficultés rencontrées et des propositions concrètes pour simplifier, à chaque étage, la mise en place et la gestion de ces PEPR". Elle insiste aussi sur la volonté, plus générale, "d’optimiser l’organisation de l’ensemble de l’écosystème de la recherche". Cette journée est aussi l’occasion d’évoquer les financements engagés par France 2030 dans les PEPR et les problématiques liées à leur contractualisation.