Lors de son assemblée plénière du 24 mai 2023, le Conseil économique, social et environnemental a adopté l’avis intitulé "Quels besoins de gouvernance pour les différents usages de la biomasse ?". Rapporté par Claire Tutenuit et Pascal Férey au nom de la commission de l’environnement, le texte plaide pour une gouvernance repensée, en rapprochant notamment les principaux acteurs et ministères concernés. L’avis insiste par ailleurs sur la logique de sobriété qui doit s’imposer en la matière, et sur la protection de la biodiversité.