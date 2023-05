Dans une lettre aux ministres Bruno Le Maire et Gabriel Attal, qu’AEF info a pu consulter, six députés de la majorité présidentielle jugent "primordial de garantir à Action logement services les moyens financiers lui permettant de poursuivre, sans à-coup, ses missions". Cela afin de "ne pas ajouter une crise à la crise du logement que nous traversons". Ils se disent également "convaincus de la nécessité impérieuse de trouver, sans plus attendre, les voies d’un accord avec Action logement [dont les dirigeants étaient auditionnés au Sénat ce mercredi 24 mai], pour transcrire dans la convention quinquennale l’ambition politique en faveur du lien emploi-logement".