Dans un entretien à AEF info le 24 mai 2023, la nouvelle secrétaire générale du SE-Unsa, Élisabeth Allain-Moreno, indique que sa "priorité absolue concerne la désaffection du métier". Il s’agit, poursuit-elle, de "donner envie à des gens de projeter dans ce métier", ce qui "nécessite d’améliorer les conditions de travail et la qualité de vie au travail". Pour cela, il faut "améliorer l’accueil dans le métier et la mobilité géographique". Élisabeth Allain-Moreno estime aussi qu’il faut "donner envie de rester" aux enseignants déjà en poste, en "agissant d’abord sur la rémunération". Ses autres priorités sont la santé dans l’Éducation nationale et l’égalité des droits. Elle se montre en outre très critique sur la politique actuelle et, alors que le SE-Unsa "n’a pas l’habitude d’être en permanence dans l’opposition", elle assume un "refus argumenté" des différentes réformes en cours.