Voici une sélection d’informations protection sociale en bref pour la semaine du 22 au 26 mai :Épargne retraite : trois ans après son déploiement, le PER est un "succès" pour le gouvernement ;Un nouveau plan national de lutte contre le travail illégal est lancé ;Les cadres partent plus tard à la retraite que les ouvriers, mais… leur retraite est plus longue ;Agnès Firmin Le Bodo prépare pour fin juin des mesures pour améliorer la santé des professionnels de santé ;L’UFML-S comptabilise 2 000 lettres d’intention de déconventionnement ;Ostéopathie : l’Igas veut durcir l’évaluation des formations et réduire le nombre d’étudiants ;Cour des comptes : le CNPS demande un cadre conventionnel "rénové"… ;… tandis que les LDS s’inquiètent d’une refonte de la maîtrise médicalisée ;L’URPS Kiné Île-de-France prête à accompagner l’accès direct ;La justice nomme deux administrateurs judiciaires pour la clinique mutualiste de Grenoble.