La fédération professionnelle Syntec-Ingénierie salue le programme "ambitieux et volontaire" du projet de loi sur l’industrie verte, qui vise notamment à diplômer 50 000 ingénieurs par an d’ici la fin du quinquennat. Une annonce "absolument nécessaire au regard des besoins de l’économie française", affirme-t-elle dans un communiqué de presse le 24 mai 2023. Néanmoins, la fédération professionnelle de l’ingénierie appelle à préciser "rapidement" la mise en œuvre des mesures liées à la féminisation et au développement de la validation d’acquis d’expérience.