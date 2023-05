"Les chiffres ne remplacent pas la politique", souligne Vincent Berger, ancien conseiller ESR au cabinet de François Hollande, aujourd’hui conseiller maître à la Cour des comptes (2e chambre). Mais prendre la mesure chiffrée de ce qui rassemble ou éloigne les universités peut préparer une décision éclairée. Dans cette optique, il s’est plongé dans les données sociales et académiques des universités et en a tiré 5 profils-types ou "clusters". Un travail personnel parallèle au travail de la Cour des comptes, qui propose plusieurs manières possibles de catégoriser les établissements dans son rapport "Universités et territoires", auquel il n’a pas participé (1). Dans une interview à AEF info, Vincent Berger revient sur sa démarche et ses implications, dans le contexte de lancement des COMP, tandis qu’une dépêche du fil Data Sup-Recherche détaille la méthodologie et la composition des 5 clusters d’universités.