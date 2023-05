Quatrième syndicat sur l’ensemble des trois versants et également quatrième à passer le 23 mai 2023 au ministère de la Fonction publique dans le cadre des bilatérales organisées par Stanislas Guerini, l’Unsa Fonction publique a rappelé son opposition à la réforme des retraites et ses revendications sur les salaires. Le syndicat a demandé l’ouverture d’une discussion sur les rémunérations et les régimes indemnitaires et insisté sur la nécessité d’avancer sur le volet prévoyance de la réforme de la protection sociale complémentaire avant de pouvoir "discuter du reste" de l’agenda social.