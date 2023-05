Un projet de décret, examiné en CSAMEN le 31 mai 2023, porte "création d’une part fonctionnelle au sein de l’ISOE et l’ISAE". Cette part rémunérera les missions réalisées dans le cadre du pacte enseignant. Le texte précise globalement la mise en œuvre du pacte. Un projet d’arrêté revalorise la part fixe de l’ISAE et de l’ISOE à 2 550 € et fixe à 1 250 € le montant d’une part fonctionnelle. Le texte détaille les missions du pacte qui ouvrent droit à son versement et le volume horaire correspondant à celles-ci. Deux autres textes portent sur la classe exceptionnelle et l’échelonnement indiciaire.