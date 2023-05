L’IGESR analyse la formation initiale des enseignants du premier et second degré à la démarche scientifique, dans un rapport daté d’avril 2023 et rendu public le 16 mai. L’inspection générale juge la préparation insuffisante, et formule cinq recommandations pour faire évoluer la formation. Elle propose notamment de "mettre en place un cursus dédié à la formation des professeurs des écoles, en cinq ans, commençant immédiatement après les études secondaires, dans lequel les sciences et la technologie pourraient trouver une place plus en adéquation avec les enjeux qu’elles portent".