La CGT Pôle emploi demande l’abandon de France Travail et publie un dossier très critique sur cette réforme, mardi 23 mai 2023. L’organisation syndicale dénonce une "libéralisation" du service public de l’emploi et de l’insertion pour "satisfaire uniquement les besoins des employeurs et contraindre les usagers". Elle espère mobiliser les parlementaires puisqu’une partie importante des mesures envisagées seront discutées dans le projet de loi "plein emploi".