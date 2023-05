Voici les temps forts concernant la sécurité pour la semaine du 30 mai 2023. Les sénateurs votent solennellement, ce mardi, le projet de loi "douanes". DGPN et DGGN sont auditionnés sur les violences en manifestations et la commission d’enquête sur l’assassinat d’Yvan Colonna présente son rapport. Mercredi, la commission des Lois du Sénat se penche sur le projet de loi d’orientation et de programmation de la justice et propose son texte sur la reconnaissance biométrique. Plusieurs événements antifascistes sont organisés à l’occasion des dix ans de la mort de Clément Méric, tué par d’anciens skinheads.