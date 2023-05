Frédéric Dehan, ancien président de l’ADGS et jusqu’alors directeur général des services de l’Upec, est nommé expert de haut niveau en charge du suivi de carrière des cadres de l’enseignement supérieur et de la recherche au sein du service de la politique de l’encadrement supérieur de la direction de l’encadrement des MENJ et MESR, annonce-t-il sur LinkedIn, le 23 mai 2023. Voici son parcours.