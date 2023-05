MINISTÈRES SOCIAUX COMITÉ "PARCOURS ET CARRIÈRE". Un comité d’évaluation est créé au sein du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, du ministère de la Santé et de la Prévention, du ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées. Il est dénommé "comité parcours et carrière", selon un arrêté du 19 mai 2023. Ce comité apprécie les parcours et les compétences professionnelles des cadres supérieurs de son périmètre. Il émet des recommandations...