Mobilité Installer un récit positif des nouvelles mobilités (lesechos.fr). Strasbourg, Grenoble, Copenhague ou Amsterdam, en France comme en Europe, en matière de nouvelles mobilités les modèles à suivre sont connus, célébrés. Mais comment embarquer tout le monde afin que ces bons exemples se multiplient ? Mobilités durables : "On va forcément plus loin et avec plus d'impact à plusieurs" (lesechos.fr). En matière de mobilités durables, les leviers sont multiples, avec parmi...