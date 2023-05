"Réoxygéner les bas de grilles", "pouvoir offrir des perspectives d’évolution de carrière plus dynamiques", récompenser "l’engagement et la performance individuelle et collective". Tels sont les trois principes qui fondent l’action du ministre de la Transformation et de la Fonction publiques dans le cadre du chantier à venir sur les rémunérations, a-t-il développé le 23 mai 2023 lors de son audition par la commission des Finances de l’Assemblée nationale. Il a rappelé vouloir apporter des réponses en amont dans le cadre des bilatérales en cours avec les syndicats sur le pouvoir d’achat.