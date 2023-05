L’expert du comité de groupe ne peut demander des documents sur la recherche de repreneurs d’une société en difficulté

L’expert du comité de groupe ne peut solliciter des informations sur la procédure amiable en cours dans une société en difficulté et sur la désignation du mandataire ad hoc, en raison de la confidentialité absolue attachée à cette procédure. Cette obligation est instituée pour le bon déroulement et l’efficacité des négociations et, le cas échéant, la conclusion d’un accord sous le contrôle d’un tiers spécialisé. Dans un arrêt du 9 octobre 2019, la Cour de cassation juge que la confidentialité concerne la requête et les documents ayant trait à la procédure et à la cession envisagée.