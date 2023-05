Lyon-II et l’université de l’Ontario français ont signé un accord-cadre le 23 mai 2022, lequel prévoit des collaborations dans le domaine du "développement inclusif et durable de l’urbanisation" – thématique développée par les deux établissements – (mise en commun de séances de cours, partages d’expertises complémentaires et connaissances respectives des terrains, Toronto et Lyon en particulier), ainsi que des mobilités d’étudiants, de professeurs et de chercheurs. D’autres perspectives de collaboration sont envisagées, notamment dans le domaine des sciences citoyennes. "Les termes mêmes de cet accord reflètent aussi la manière dont nous concevons les relations avec nos partenaires de Lyon et de Saint-Étienne", précise Nathalie Dompnier, indiquant que cet accord sera "ouvert à ses partenaires académiques et extra-académiques du site".