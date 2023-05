CNRS : Hugues de La Giraudière, directeur des ressources humaines

Hugues de La Giraudière, secrétaire général du Contrôle général des armées, est nommé directeur des ressources humaines du CNRS à compter du 1er janvier 2019, annonce l’organisme de recherche jeudi 20 décembre 2018. Il succède à Pierre Coural, qui occupait ces fonctions depuis 2015 et qui rejoint le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation comme adjoint au DGRH , chef du service des personnels enseignants de l’enseignement supérieur et de la recherche.