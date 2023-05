Christophe Béchu poursuit sa bataille pour que l’adaptation ne soit plus "un angle mort" de la lutte contre le changement climatique, en soumettant à la consultation du public, à partir de ce mardi 23 mai, le projet de "trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique" préparé par ses services. Si la proposition de valider un scénario de réchauffement de 4°C était validée à l’issue de la concertation, cela pourrait avoir des effets directs sur de nombreux référentiels et normes dans des secteurs comme le bâtiment et l’urbanisme.