"Il pourrait ne plus y avoir de monde uniforme, avec la distinction entre les écoles de commerce, les écoles d’ingénieurs et les universités. Tout pourrait éclater et un nouveau paysage pourrait se structurer où les grandes écoles se positionneraient de manière plus transdisciplinaire", anticipe Hans Schlierer, professeur et coordinateur RSE de l’EM Lyon, à propos de l’évolution des enseignements en lien avec les enjeux de la transition écologique. Lors d’un entretien à AEF info le 12 mai 2023, Hans Schlierer et Xavier Blot, professeur de l’EM Lyon qui a développé le cours "Agir pour le climat", partagent leurs propositions pour faire évoluer les enseignements : "partir de l’héritage" de chaque établissement, aligner les maquettes pédagogiques, former les formateurs. Cette transformation demande également "un changement complet de certains modèles", prévoit Hans Schlierer.