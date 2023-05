Favoriser le développement du coliving, assouplir les PLU pour faciliter la surélévation et les changements d’usage des bâtiments, interdire en 2030 la location de bureaux étiquetés F et G sur les DPE… La feuille de route de décarbonation du bâtiment, remise par le Plan bâtiment durable et le CSTB au gouvernement ce mercredi 24 mai, comprend une vingtaine de leviers pour aider le pays à atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050. Prévue par la loi climat et résilience, elle alimentera les chantiers de la planification écologique de la Première ministre.