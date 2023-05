Dans le cadre de la série de bilatérales voulue par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas Guerini, une délégation de la CFDT Fonctions publiques a été reçue ce mardi 23 mai 2023 pour discuter des questions de salaires et du déroulement de l’agenda social 2023. Le troisième syndicat représentatif a trouvé le ministre "ouvert" et "à l’écoute" sur ses revendications. La CFDT a tout de même rappelé le "profond ressentiment" laissé par la réforme des retraites, auquel il s’agit de "répondre". Elle souhaite aussi un bilan sur les nouvelles instances de dialogue social.