Le suspense était faible, mais Bruno Le Maire a pris moins de 24 heures pour fermer la porte à deux des pistes les plus radicales du rapport de Jean Pisani-Ferry sur les incidences économiques de l’action en faveur du climat : une hausse temporaire des prélèvements sur le patrimoine financier des plus aisés et une hausse de l’endettement public. Interrogé sur RTL ce mardi, le ministre de l’Économie dessine quatre solutions alternatives.