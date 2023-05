L’accueil des élèves en situation de handicap est une "question sociale vive", notent les coordinateurs de la Revue internationale d’éducation de Sèvres lors de sa présentation, le 24 mai 2023. Elle laisse les enseignants "en désarroi", selon Mélissa Arneton et Line Numa-Bocage, autrices d’un article sur l’accueil de ces élèves dans l’enseignement professionnel français. Le manque d’accessibilité du lieu de stage peut "remettre en cause le projet d’orientation de l’élève", et les PLP font face au "double enjeu" du handicap et du projet professionnel. Leur formation est aussi "trop modeste".