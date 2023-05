L’ANCTour, organisée par l’agence nationale de la cohésion des territoires à Paris mardi 23 mai 2023, a permis de fixer des directions pour l’agence et les programmes qu’elle porte. Pour Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, l’agence doit ainsi organiser "la déclinaison territoriale de la planification de la transition écologique" et intervenir sur les "ruralités". En conséquence, la deuxième phase d’Action cœur de ville accentuera les interventions sur la sobriété foncière, comme annoncé précédemment.