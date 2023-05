L’Université Gustave Eiffel et le CNRS lancent, mercredi 24 mai 2023, le programme et équipement prioritaire de recherche "Solutions pour la ville durable et bâtiments innovants", qui vise à "accélérer le mouvement et constituer une communauté d’action entre les scientifiques et les acteurs territoriaux, afin de favoriser l’émergence de nouvelles façons de concevoir, fabriquer et organiser les villes". Dominique Mignot, co-directeur du PEPR, explique les enjeux de ce programme, qui sera mis en œuvre via deux appels à projets et trois "centres opérationnels".