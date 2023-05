Former les étudiants de 1er cycle à la transition écologique et sociétale d’ici à 2025 ne se fera pas sans former également les enseignants et dirigeants d’établissements de l’ESR. Mais comment y parvenir ? Plusieurs pistes ont émergé pendant un webinaire organisé par la rédaction d’AEF info 23 mai 2023. Susciter de l’engagement chez les équipes est une première étape et pour cela, il faut donner du temps de formation mais aussi le valoriser. Sans oublier opérer un portage politique à l’échelle de la gouvernance de l’établissement. La révision des référentiels de compétences est aussi de mise.