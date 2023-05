Malgré la baisse de la natalité et l'amélioration des droits, les dépenses liées aux congés parentalité, 3,6 milliards en 2021, évoluent peu. Alors que le financement des congés maternité et paternité relève encore des branches maladie et famille, leur gestion est perfectible, selon le rapport de la Cour des comptes sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale publié ce 24 mai 2023. "Un effort particulier doit porter sur le suivi des congés pathologiques et de la santé des mères", ainsi que sur le délai de versement des indemnités journalières de maternité.