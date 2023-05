Visibilité des chercheurs : l’Abes lance le chantier "fichier national d’entités" avec la BNF

Afin de conjuguer les efforts des acteurs de l’ ESR et ceux de la culture en matière de "données d’autorité" (1) , l’ Abes et la BNF annoncent en octobre 2018 le démarrage d’un "projet d’envergure" avec le chantier de "fichier national d’entités". Interrogée par AEF info, Marianne Giloux, responsable du département des services aux réseaux de l’Abes, souligne qu’un intérêt de la démarche est de parvenir à une "coproduction tout en conservant les spécificités" propres à la culture et au monde de l’ IST , mais qui donnera notamment aux chercheurs "une visibilité plus forte".