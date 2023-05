"Ensemble, égaux, responsables" : c’est le mot d’ordre fixé par la rectrice de Bordeaux aux établissements de l’académie en matière d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement. Réuni mi-mai, le comité académique dédié, le CAESCE, propose formations, webinaires et moyens (deux IMP par bassin scolaire) pour mobiliser leurs équipes et, à la rentrée 2023, une session santé mentale pour former un pool de secouristes. Les EPLE sont aussi incités à s’appuyer sur le CNR ou sur les labels existants (E3D, égalité, Edusanté, Génération 2024), qui suscitent un engouement variable.