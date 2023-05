Aucune annonce ce matin du mardi 23 mai 2023 lors de la poursuite des rencontres bilatérales sur le pouvoir d’achat entre Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, et les syndicats. Mais l’occasion tout de même pour FO, deuxième organisation syndicale reçue, d’exposer ses principales revendications à un ministre "conscient" des problèmes soulevés lors de l’échange. L’augmentation du point d’indice pour tous les agents et la revalorisation des primes ont été les principaux sujets de discussion.