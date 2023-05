Après avoir ouvert un campus à Nice et changé de nom, Centrale Méditerranée détaille son plan stratégique 2023-2030, qui marque "une étape essentielle de son développement", et "sa transformation", indique sa directrice Carole Deumié, lors d’une conférence de presse à Paris, le 23 mai 2023. Ce plan s’appuie sur la définition d’une "raison d’être" et place la RSE "au cœur de [sa] démarche de transformations responsables". Centrale Méditerranée se fixe aussi pour ambition de doubler son effectif étudiant, de créer neuf chaires industrielles, et de développer des "alliances stratégiques".