Multiplier les contrôles en matière de travail illégal et améliorer leurs qualités : tels sont les objectifs du nouveau plan de lutte contre le travail illégal, présenté lundi 22 mai 2023 par le gouvernement. Décliné en 34 mesures, le plan prévoit notamment que certains agents habilités en matière de travail illégal puissent mener des "cyberenquêtes" et de croiser des traitements de données. Il entend aussi "renforcer l’efficacité et l’effectivité des sanctions", avec une simplification du dispositif "liste noir", qui catalogue les entreprises condamnées pour travail illégal.