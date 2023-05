Président du Snalc depuis 2018, Jean-Rémi Girard a été réélu le 22 mai 2023 à la tête du syndicat arrivé 6e aux élections du CSAM de l’Éducation nationale, fin 2022 (lire sur AEF info). Jean-Rémi Girard, qui se félicite de ces "bons résultats", se satisfait aussi du fait que le nombre d’adhésions "progresse d’année en année, avec entre 700 et 1 000 adhérents supplémentaires par an. Le Snalc n’a jamais eu autant d’adhérents". Le président du syndicat affirme que, pour son nouveau mandat, "la priorité des priorités est le rattrapage salarial" car "si on a une crise de recrutement, le facteur premier, c’est l’argent". Jean-Rémi Girard minimise par ailleurs le rôle du ministre : "Pap Ndiaye ou un autre, on aurait la même politique : on a compris que c’était Emmanuel Macron qui faisait les annonces". Il voit aussi "beaucoup de négatif" dans la politique actuelle, comme le pacte.